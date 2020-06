A central de videomonitoramento urbano do programa “Olho Vivo – Sargento Romano Bernardes dos Santos” foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (26).

A solenidade, que contou com a presença de autoridades civis e militares, ocorreu na sede do 63º Batalhão da Polícia Militar, que recebeu em uma das suas salas, devidamente preparada para tal, a central de onde os miliares poderão monitorar as 14 câmaras instaladas na cidade, 24 horas por dia.

O evento que foi aberto apenas às autoridades e pessoas diretamente envolvidas no projeto, dá início para as operações do programa de videomonitoramento que pretende coibir a criminalidade no município, repetindo o sucesso da proposta em cidades como Piumhi, Arcos e Lagoa da Prata.

O “Olho vivo” é fruto da iniciativa da Administração Municipal em parceria com o 63º Batalhão da Polícia Militar, Legislativo Formiguense, poder Judiciário e Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) e custará, até o final deste ano, R$400 mil, sendo que boa parte da verba é fruto de repasses de sobras oriundas da Câmara, repassadas ainda na gestão do vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca).

Durante a solenidade, que contou com a presença da banda da 7ª Região da Polícia Militar, autoridades fizeram uso da palavra e, de maneira unânime, parabenizaram a união de forças que proporcionaram a instalação do programa.

“O programa é fruto da união da cidade, não tem pai e não tem mãe, tem muitos pais e mães e é o resultado dor esforço de muitas pessoas que deixaram até mesmo seus trabalhos formais para tratar dos detalhes do projeto, como escolha de câmeras, compra de equipamentos, etc”, comentou o prefeito Eugênio Vilela que em seu pronunciamento afirmou ainda, que a instalação do “Olho Vivo” é a ação mais coletiva de seu mandato e que beneficiará toda a comunidade, dizendo ainda, que as 14 câmeras que entraram operação são o início, mas que outras ainda serão instaladas em outros pontos do município.

O presidente da Câmara, Mauro César Alves de Souza, salientou a importância de uma cidade do porte de Formiga contar com um programa de videomonitoramento. “Nossa cidade já é um polo regional, com muitos habitantes, por isso o monitoramento contínuo se faz necessário para a maior segurança de todos nós cidadãos formiguenses”, comentou.

O juiz Rodrigo Márcio de Souza Resende, envolvido desde os preparativos para a implantação do projeto, realizando inclusive, viagem para Lagoa da Prata na companhia do vereador Cabo Cunha, há três anos, para conhecer o programa que lá funciona, também se pronunciou. “Hoje os cidadãos formiguenses dormirão com 14 câmeras funcionando para a sua proteção. Mais tarde serão mais, mas já é uma conquista importante”, comentou.

O magistrado lamentou a ausência de vários dos membros do Consep na cerimônia de vez que foram incansáveis, citando o empresário Gustavo Tatagiba e indispensáveis para a execução do projeto, sendo inclusive a entidade para qual foi repassada a verba, conforme prevê a lei, para a compra de todo o material necessário para a implantação do “Olho Vivo”.

O Coronel Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, comandante da 7ª Região da Polícia Militar, que foi homenageado pelo 63º Batalhão da PM de Formiga, pelo trabalho que tem desempenhado, se pronunciou enaltecendo o trabalho da tropa de policiais de Formiga, comandada pelo tenente-coronel Fábio Gotelip que, com muito empenho, conquistou uma redução de 38% nos índices de crimes violentos da cidade.

O Coronel Webster ainda realizou a inauguração da Base de Segurança Comunitária

Trata-se de uma proposta que visa principalmente fortalecer a parceria e a aproximação PM e comunidade e promover um ambiente de maior segurança no município.

A BSC se compõe de um furgão dotado de acesso à internet para registro de ocorrências, câmeras de segurança e duas motocicletas para apoio, mobilizando quatro militares.

Sargento Romano Bernardes dos Santos

A central de monitoramento recebeu o nome do Sargento Romano Bernardes dos Santos, morto em 2005, aos 39 anos, durante um assalto a banco na cidade de Itaguara-MG.

O crime ainda provocou a morte do sargento Édson Gonçalves de Faria, 20 anos.

Duas irmãs do homenageado, Célia e Rosalva, estiveram presentes ao evento e participaram do descerramento da placa.

Instalação das Câmeras

As câmeras se encontram instaladas nos seguintes locais: Avenida Brasil, Abílio Machado (próximo a Padaria Santa Cruz), duas nas proximidades do Terminal Rodoviário, Praia Popular, bairro Geraldo Veloso, uma nas proximidades da Retífica Formiguense, praça Ferreira Pires, avenida Getúlio Vargas (em frente ao antigo Cine Glória), bairro Centenário divisa com Areias Brancas, Floriano Peixoto próximo a linha férrea, avenida Rio Branco (próximo a 2000 Tintas), Ponte do Engenho de Serra e uma no Cristo.

“Formiga de Olho” ou “Olho Vivo?

O pontapé inicial do projeto de videomonitoramento na cidade ocorreu no dia 24 de setembro do ano passado, com o início das obras de adaptação da sala do batalhão para receber a central agora inaugurada.

Naquela ocasião, também foi lançado o “mascote” do programa: Uma Formiga de binóculos, o que salientava o nome escolhido “Formiga de Olho”, como a proposta foi divulgada até recentemente.

A mudança ocorreu no convite para solenidade, quando o nome adotado em boa parte da região para programas de videomonitoramento passou a ser usado (Olho Vivo).

Durante a solenidade desta sexta, a mudança não foi explicada.