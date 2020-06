A central do Programa de monitoramento “Olho Vivo” será inaugurada nesta sexta-feira (26). A solenidade, que ficará restrita aos envolvidos, ocorrerá às 9h30, na sede do 63º Batalhão da Polícia Militar.

O program é fruto da iniciativa da Administração Municipal em parceria com o 63º Batalhão da Polícia Militar, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) e o Legislativo Formiguense.

o descerramento da placa poderá ser acompanhado, ao vivo, por meio da página da Prefeitura no “Facebook” (https://www.facebook.com/prefeituraformiga/) e pelo “Instagram”.

O projeto “Olho Vivo” tem o objetivo de inibir a ação de criminosos e vândalos, além de oferecer à Polícia Militar, a possibilidade de atuar rapidamente em ocorrências e operações de combate ao crime.

A central de monitoramento, com profissionais treinados na utilização dos equipamentos e na identificação de possíveis suspeitos, foi instalada na sede do 63º Batalhão da PM, no Bairro Água Vermelha.

Ao identificar atitudes suspeitas, viaturas e equipes que fazem o policiamento na cidade são orientadas e deslocadas para a realização de ações e abordagens. São dez câmeras que foram instaladas em pontos estratégicos, como entradas da cidade, praças, avenidas e ruas importantes.