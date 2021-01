Programa Prefeito Amigo da Criança busca garantir os direitos da criança e do adolescente. A iniciativa da Fundação Abrinq começou na quarta-feira (27) e, nesta 7ª edição, vai premiar os 100 prefeitos que apresentarem maiores avanços nas políticas públicas e nos indicadores.

Para participar, o município deve enviar um termo assinado; nomear um articulador responsável pela interlocução com a Abrinq; e preencher o cadastro, comprovando a existência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal. A adesão deve ser feita pelo link.

O município só recebe o selo de Amigo da Criança após ser submetido à avaliação dos indicadores sociais, que são monitorados ao longo do mandato do gestor municipal. A Fundação Abrinq oferece ao município assessoria técnica, mobilização, apoio no desenvolvimento de políticas sociais e suporte no monitoramento e análise dos resultados.

Segundo a Instituição, entre as vantagens do programa está a integração dos prefeitos a uma rede de influências político-sociais, para garantir verbas para a defesa dos direitos infanto-juvenis.

Fonte: Brasil 61