A Secretaria Municipal de Saúde está realizando, neste mês, o Programa Saúde na Escola (PSE), que visa à integração e articulação da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população.

As atividades com os alunos estão sendo desenvolvidas por equipes da Atenção Primária e do Núcleo de Atenção e Saúde da Família (NASF).

Segundo a Secretaria de Saúde, o PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, trabalhando o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Neste mês, vários trabalhos foram realizados.

Na quinta-feira da semana passada (22), os profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) Bela Vista estiveram no Caic e na creche Professora Maria Hilda para fazer um trabalho de conscientização contra a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A agente comunitária de saúde, Íris de Oliveira Gomes, explicou para as crianças as doenças causadas pelo mosquito e a importância dos cuidados para que o vetor não se prolifere. Ela orientou os alunos a ajudarem os pais no combate à dengue, chikungunya e zica.

No dia seguinte, 23, os profissionais voltaram a esses dois estabelecimentos de ensino para falar sobre a importância do lazer e da atividade física. A enfermeira Priscila de Paula Mota e o fisioterapeuta Diecson Cunha explicaram que o lazer e a atividade física reduzem o sedentarismo e o risco de doenças, como a depressão e a obesidade infantil. Após a explanação do assunto, eles realizaram atividades físicas com as crianças.

Na terça-feira (27), os profissionais do PSF Souza e Silva desenvolveram trabalhos com os alunos da Escola Municipal Arlindo de Melo. Houve teatro com as crianças sobre alimentação saudável e conscientização contra a dengue. A atividade começou com a apresentação do personagem João Bolinha, criado pela técnica de enfermagem Elenice Maria Lopes. Ele era uma criança que não tinha higiene com o seu corpo, se alimentava com comida industrializada e descartava as embalagens em qualquer lugar. Com as chuvas e a água parada nas embalagens, surgiram os focos do mosquito Aedes aegypti e João Bolinha contraiu a dengue. Mas o personagem aprendeu a lição e passou a tomar os devidos cuidados com a saúde, a higiene e o meio ambiente. Participaram do teatro: a enfermeira Joelma Simão, a agente comunitária de saúde Luciene Neves e as agentes de endemias Daniele e Érica.

Também na terça-feira, profissionais do PSF Centro e do NASF realizaram palestra com alunos do ensino médio da Escola Estadual Rodolfo Almeida. A enfermeira Maria Inês Macedo, a terapeuta ocupacional Maiara Freitas, a assistente social Ana Paula e a psicóloga Neyli Cristine abordaram o tema “Barreira na cadeia de Transmissão das DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis). Na ocasião, elas falaram sobre a prevenção de DST’s e Aids; direito sexual e reprodutivo e promoção da cultura da paz: cidadania e direitos humanos.