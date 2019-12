A primeira turma do curso de informática do Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, do Governo Federal, recebeu nessa terça-feira (17) os certificados de conclusão dos estudos.

Foram 25 alunos, que assistiram aulas de maio até dezembro deste ano, no Telecentro que fica no Centro de Convivência do Idoso, na avenida Primeiro de Maio. Eles aprenderam a informática básica.

A entrega dos certificados foi feita, pelo secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Fernandes Costa (Toninho Costa), e representantes da administração municipal.

Na ocasião, Toninho também participou da assinatura do termo de um convênio para a aquisição de um ônibus para o Centro de Convivência do Idoso.