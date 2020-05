Demorou 60 dias para termos 20 mil mortos e os matemáticos dizem que em 13 dias vai chegar a 40 mil? É claro que não! Será?

Muita gente ainda não entende o que seja progressão geométrica. Progressão geométrica é quando em uma sequência numérica, cada termo é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Por exemplo, a poupança, antigamente, pagava 6% ao ano, ou seja, a razão é 1,06. Nesta razão, o capital aplicado dobrava a cada 12 anos. Se fizéssemos a conta por mês, a razão seria 1,00487 (ou 0,487%). E qual é a razão da progressão geométrica da Covid-19 no Brasil nas últimas semanas?

Antes uma lembrança. Certa feita, talvez na oitava série, em 1976, um aluno inquiriu o nosso professor Nelson Pires, professor de Matemática muito bem quisto em Catanduva, para que serviria a Progressão Geométrica em nossas vidas ordinárias e ele respondeu que um dia saberíamos a utilidade. Esse dia chegou e é hoje!

Se observarmos as mortes diárias veremos que é uma progressão geométrica. No dia 08/05, morreram 9.897 brasileiros, praticamente dez mil, e 13 dias depois dobrou esse número, ou seja, no dia 21/05, foram 20.047 mortos pela doença, então, esperamos para o dia 03/06, 40 mil mortos… Explicado está para quem não entendeu que demorou 60 dias para chegar a 20 mil mortes e em somente 13 dias chegará a 40 mil. E se o isolamento social não aumentar, no dia 16/06 teremos 80 mil mortos.