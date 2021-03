Um decreto coletivo com restrição de circulação de pessoas pelas ruas foi proposto para que 29 cidades do Sul de Minas evitem a regressão à onda roxa do Minas Consciente. A medida foi idealizada em reunião realizada nessa sexta-feira (12) entre a Superintendência Regional de Saúde de Alfenas e a Associação de Municípios da Baixa Mogiana (Amog).

Uma das medidas propostas é a de restrição de circulação de pessoas pelas vias dos municípios das 22h de um dia até as 5h do outro nos municípios. Outra imposição é a de proibição de realização de eventos festivos e confraternizações em locais públicos e privados.

O consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e em pé dentro dos estabelecimentos comerciais também ficam suspensos, conforme a proposta. Em relação a bares, lanchonetes e restaurantes, o decreto coletivo prevê o funcionamento até as 22h.

Todas as imposições sugeridas no decreto coletivo foram idealizadas para vigorar por 15 dias.