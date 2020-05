A coletiva virtual sobre a situação da Covid-19 e as ações de enfrentamento à doença em Minas Gerais, realizada na sexta-feira (22/5), teve participação do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

O secretário de Saúde destacou o acréscimo de um dia na projeção para o pico da epidemia de covid-19 em MG, de 9 de junho para 10 de junho. Ele também falou sobre a possibilidade de mudança em alguns dos parâmetros utilizados para os cálculos dessa projeção. “Estamos analisando a viabilidade de separar as projeções de acordo com o nosso estado e não com base nas incidências totais de casos no Brasil, como havia sendo feito. Agora, queremos realizar a projeção com base na curva epidemiológica e incidências de Minas Gerais”.

Segundo Amaral, a partir da próxima semana, poderá haver novidades nesse sentido. “Como o estado apresenta uma evolução da doença de forma mais lenta, a partir da avaliação com base em dados locais é provável que chegaremos a uma projeção de data de pico ainda mais distante”, comentou.

Esperança