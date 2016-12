Na manhã desta terça-feira (6), foi realizado na Apae de Formiga a primeira graduação dos alunos que fazem parte do projeto APAExonados por jiu-jitsu, criado e comandado pelo professor Rodrigo Santana.

O projeto teve início há um ano e quatro meses. De acordo com o professor, de lá pra cá foram significativas as evoluções dos alunos. O trabalho conta com o auxílio do professor de educação física da entidade, Paulo Márcio Montserrat, que ajuda no monitoramento e instrução dos alunos, já que o mesmo possui habilidades técnicas específicas para auxiliar nas aulas que são especiais para os estudantes.

Segundo Rodrigo Santana, que também é responsável por outro projeto social, o Nosso Tatame, como todo começo, o trabalho foi muito difícil, os envolvidos passaram por diversas dificuldades como o preconceito, falta de ajuda para estruturar o projeto e adquirir tatames e quimonos. “Mas com muita garra, força de vontade e ajuda de algumas pessoas, as dificuldades foram superadas e hoje o projeto pode festejar com a conquista dos alunos que deram o primeiro passo rumo à tão sonhada e cobiçada faixa preta”, explicou.

Os 15 alunos atendidos pelo projeto conquistaram o segundo grau na faixa branca. “Fico extremamente feliz e muito honrado por estar tendo essa oportunidade, preparar esses alunos para serem campeões dentro e fora dos tatames. Para mim eles são mais que vencedores e me ensinam todos os dias algo que levo comigo: a garra, a força de vontade e o poder de superação” destacou o professor.

O projeto é voluntário e as aulas ocorrem todas as terças-feiras às 11h, na Apae. Mais informações para acompanhar ou ajudar de alguma forma, falar com Rodrigo Santana pelo (37) 99938-8083.