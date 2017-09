Da Redação

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quinta-feira (21), as bibliotecas públicas de Formiga, Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, Donateli Gandra e Osório Garcia realizarão o evento literário “Árvore do Livro”, um projeto de incentivo à leitura e à preservação do meio ambiente.

Neste ano, o evento que chega em sua 9ª edição será realizado também em todas as bibliotecas escolares que possuem bibliotecários e auxiliares de bibliotecário. Durante todo o dia haverá diversas atrações como contação de histórias, oficinas de leitura e brincadeiras literárias. O evento ocorrerá das 8h às 17h.

Vários ambientes de leitura, nos recintos das bibliotecas, estarão disponíveis para a escolha dos leitores.

Os endereços das bibliotecas são:

Biblioteca Pública Municipal Doutor Sócrates Bezerra de Menezes – praça São Vicente Férrer, 140 – Centro

Biblioteca Pública Municipal Osório Garcia – rua Alfa, 59 – bairro Ouro Negro

Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca – rua Lassance Cunha, 671 – bairro Quinzinho