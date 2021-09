Nessa terça-feira (14), a Associação Feminina de Assistência Social (AFAS) divulgou o resultado final do projeto “Militar que eu Quero Ser”, edital 2020.

Foram dez projetos sociais contemplados em duas categorias, sendo a “Categoria Projetos Perseverantes” e a “Categoria Projetos Ativos”.

O Projeto Social Bombeiro Sênior, idealizado, coordenado e conduzido pelo 10º Batalhão de Bombeiros Militar em Divinópolis, foi premiado, se classificando em 2º lugar geral na “Categoria Projetos Ativos”.

Instituído no ano de 2015, o projeto Militar Que Eu Quero Ser, visa fortalecer e multiplicar ações sociais sob coordenação de Policiais e Bombeiros Militares em todo o Estado. Essas ações voluntárias demonstram o militar diferenciado que, ao término de seu turno de serviço, preocupa-se em diminuir a vulnerabilidade da comunidade ao seu redor. Demonstra também o militar que constrói ações de segurança pública capaz de dialogar com a realidade e os anseios da comunidade local, dentro da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar.