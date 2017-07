O Projeto Café com o Social deste mês foi realizado na manhã de sexta-feira (7). Os convidados foram o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Unifor, André Hostalácio de Freitas, e os assistentes Lucas Mascarenhas e Adriana Prado.

Os membros do NPJ se reuniram com os coordenadores de equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e tiveram a oportunidade de debater assuntos relacionados à assistência social no Município.

O Café com o Social é realizado todo mês e conta sempre com a participação de algum representante de entidades ligadas ao trabalho social em Formiga.