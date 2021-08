Os vereadores Juarez Carvalho e Luciano do Gás apresentaram o projeto de lei nº 112/2021, criando o “Projeto Calçada Limpa”. A proposta foi votada na reunião ordinária da Câmara Municipal nessa segunda-feira (23), e foi aprovada.

O projeto consiste em estimular os estabelecimentos comerciais a implantarem pela cidade coletores de lixo, sendo esses separados para resíduos recicláveis.

A propositura prevê que a Prefeitura será responsável por incentivar a iniciativa com campanhas de informação e educação, podendo, ainda, estimular os estabelecimentos comerciais a participarem por meio de crédito tributário de até 15%.

Os vereadores, autores da proposta, destacam que a finalidade é atenuar a questão do lixo jogado nas calçadas do município, em especial nas áreas centrais e naquelas de maior movimento de pedestres, colaborando com o meio ambiente e a educação ambiental, propiciando uma cidade limpa, mais bonita e agradável à convivência de todos.