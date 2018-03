A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Álvaro Bezerra, no Centro, criou o projeto “Caminhada da Vida Saudável”, programado para ocorrer três vezes por semana: segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 8h. A atividade teve início na segunda-feira (5) e durou 40 minutos.

Conforme informou a UBS, dez pessoas participaram da caminhada, feita no calçadão entre a ponte da antiga Nestlé, no Terminal Rodoviário, e a Ponte da Charqueada, próximo ao Parque de Exposições. A atividade é aberta a quem quiser participar. Basta procurar a unidade nos dias agendados. Ela fica na rua José Premillo Montolli, 82, no Centro de Formiga.

De acordo com a UBS, há um preparo para a caminhada. Os participantes passam por uma aferição de pressão arterial e por um alongamento, antes e depois da atividade. A equipe da unidade recomenda os participantes a usarem roupas leves e confortáveis, tênis e bonés ou chapéus. Também orienta passar protetor solar e tomar café da manhã e os medicamentos da hora ou dia antes de sair de casa, além de levar garrafa de água e, se possível, um cabo de vassoura para atividades.