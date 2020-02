Redação Últimas Notícias



O Projeto Caminho, ação social realizada pela Associação de Capoeira Caminhos de Luanda (ACCL), realizou no sábado (1º) a entrega de kit de material para as crianças do projeto.

O evento ocorreu no barracão das obras sociais do bairro Água vermelha e, na ocasião, foram entregues 90 kits para estudantes dos bairros Água Vermelha, Novo Horizonte, Maringá e Santa Cruz. O conjunto era composto por dois cadernos, dois lápis de escrever, uma régua, uma borracha, e uma caixa de lápis de cor.

Fotos ACCL/Divulgação

De acordo com o presidente da ACCL, Ênio Elias da Silva Filho (o professor Ninho) foram distribuídos também legumes e verduras doados pelo Banco Municipal de Alimentos (BMA).