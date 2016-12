Da Redação

O projeto artístico e cultural “Clube do Barão” está promovendo a campanha natalina “Clube do Barão Solidário”.

O objetivo da campanha é arrecadar brinquedos novos e usados, em boas condições, que serão doados para crianças carentes.

Nesta sexta-feira (9) o projeto apresentará um tributo à Legião Urbana com show da banda 32 Dentes. O valor do ingresso é de R$25 e as pessoas que doarem um brinquedo terão um desconto de R$5.

O show será realizado no Espaço de Eventos Barão 527, na rua Barão de Piumhi, 527, Centro.

Os interessados em colaborar podem deixar a doação nos postos de coletas na Academia Fisio Estetic e no Ops Conveniência, ou entrar em contato pelo número (37) 98854-0158 que os organizadores recolhem a doação em casa.

A distribuição dos brinquedos ocorrerá no dia 16.