O projeto que promove atividades físicas gratuitamente em Divinópolis começará no dia 4 de fevereiro.

A 3ª edição do “Divino Verão” está programada para ser realizada na praça da Bíblia, no bairro Bela Vista.

Com cinco dias de aulas, o projeto conta com aulas de zumba, aerobahia e outros ritmos de dança, além de alongamentos antes das atividades. Profissionais de academias da cidade orientam os grupos. Há ainda distribuição de brindes.

Qualquer pessoa pode participar do “Divino Verão”, segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude (Semej). No ano passado, conforme o órgão, cerca de 400 pessoas participaram do evento.