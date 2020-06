Devido a pandemia do novo coronavírus, as lives estão sendo uma ótima opção para que artistas, projetos e instituições continuem mostrando seus trabalhos. O Cultura Para Todos não poderia ficar de fora e realizará sua primeira live no dia 12 de julho. De acordo com o projeto, será também uma forma de homenagear a Cidade das Areias Brancas com muita cultura, esporte e história do município.

Com a apresentação da influencer digital, Alice Rosa, o evento acontecerá na Fazenda das Flores, das 15 às 18 horas, e será exibido pelo canal do youtube da Criarte Filmes, responsável pela execução da ação. A live terá a presença apenas de alguns artistas e o restante da programação será feita com vídeos feitos em casa pelos colaboradores, respeitando o distanciamento social. A programação completa será divulgada em breve.

O objetivo da live é angariar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, e máscaras protetoras para as famílias dos alunos do Tatame do Bem e suas comunidades, alinhado com os Cras e Secretaria de Desenvolvimento Humano. “Tem-se também como foco expor os artistas parceiros que sempre participaram de forma voluntária de todas as edições dos eventos do Cultura Para Todos e fortalecer o projeto para um caminho sustentável”, ressaltou o projeto em nota.

O projeto Cultura Para Todos tem como apoiadores o Tatame do Bem e a MRA.