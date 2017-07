O vereador prosseguiu explicando que “lote não edificado, em sua grande maioria, não se enquadra nisto. Nesta linha de raciocínio não há como se cobrar a contribuição dos proprietários de tais lotes, como hoje ocorre. Neste sentido, sugeri também que a cobrança encaminhada aos proprietários de lotes, esta relativa a 2017, tenha o vencimento prorrogado até que toda esta questão esteja ajustada entre o município, a Câmara e o próprio MP que, me parece, também assim entende”, completou Sidney.

Relembrando:

O Nova Imprensa vem tratando deste assunto há longo tempo e em diversas edições se destacam: edição 951 de 8 de maio de 2015, 1008 de 10 de junho de 2016, 1013 de 15 de julho de 2016 e 1032 de 25 de novembro de 2016. Nelas, o leitor encontrará além de opiniões, diversos pareceres da lavra do tributarista Euler Vespúcio, todas apontando ilegalidades e inconstitucionalidades e sugerindo medidas, inclusive judiciais, em favor dos consumidores.

Agora, diante da atual posição tomada pela Câmara com relação à cobrança da CIP, mais uma vez, o jornal consultou Euler Vespúcio que emitiu a seguinte opinião:

(…) Pelo terceiro ano consecutivo continuamos nossa luta contra a abusividade da cobrança de contribuição de iluminação pública sobre lotes.

Sei que agora em 2017, os contribuintes receberam os carnês de IPTU e, junto com eles, os proprietários de lotes, considerados não consumidores de energia elétrica , da mesma forma são cobrados pela quitação do lançamento de contribuição de iluminação pública sobre estes imóveis.