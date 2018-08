Na manhã desta sexta-feira (17), os proprietários de trailers localizados nas margens dos rios Formiga e Mata-Cavalo se reuniram com o prefeito Eugênio Vilela, e com os secretários municipais Rômulo Cabral (Regulação Urbana), José Ronaldo do Couto (Obras) e Alisson Sá (Planejamento e Desenvolvimento Econômico).

O encontro teve como objetivo apresentar o projeto de construção de um novo espaço com quiosques para abrigar os comerciantes que atuam irregularmente em lugares públicos de Formiga.

No dia 8 deste mês, o prefeito já havia se encontrado com os proprietários e informado a eles sobre essa alternativa de construção dos quiosques no estacionamento do Terminal Rodoviário. Na ocasião, ele determinou a criação de um croqui para saber quantos quiosques cabem no estacionamento e agendou outra reunião para apresentar o projeto de obra.