Com objetivo de enfrentar a pandemia do Coronavírus, o líder do Democratas no Senado, Rodrigo Pacheco, votará, nesta terça-feira (31), a favor do PL (1006/2020), que presta auxílio financeiro às santas casas e hospitais sem fins lucrativos que participam do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto entrou na pauta após definição em reunião virtual de líderes, nesta manhã.

Para Pacheco, a aprovação desse projeto é fundamental para reforçar o trabalho da saúde neste momento em que vive o país. “Sou um defensor do excelente trabalho das santas casas e tenho certeza de que com esses recursos elas poderão contribuir na grande luta que estamos vivendo hoje com o novo coronavírus”, disse.

De autoria do senador José Serra, o objetivo é viabilizar a transferência de R$ 2,0 bilhões, permitindo que os estabelecimentos façam uma ação emergencial e coordenada no combate à Covid-19. Na justificativa do projeto, Serra ressalta que as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos (Santas Casas) respondem, hoje, por mais de 50% de todos os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), assumindo fundamental importância no combate ao Coronavírus.

Assessoria Senador Rodrigo Pacheco