A Biblioteca Ângela Vaz Leão desenvolve, desde o dia 17 de agosto, com os alunos do Colégio de Aplicação – Unidade I, o Projeto de Leitura “Surpreenda-se”. A iniciativa tem como objetivo resgatar o valor da leitura como ato prazeroso e de lazer. Ela trabalha o elemento surpresa, despertando a curiosidade e a busca pelo novo.

As professoras de língua portuguesa, do Colégio de Aplicação, selecionaram obras adequadas à faixa etária do público envolvido. Os livros foram embrulhados em papel pardo, decorados e receberam frases relativas ao seu tema. O material está exposto próximo ao balcão de empréstimo.

Em vez de escolher o exemplar pelo título, autor ou capa, o aluno decide pelas dicas fornecidas. E somente poderá abrir o pacote depois de realizado o empréstimo. No livro selecionado, há uma ficha para o estudante informar se recomenda a leitura aos colegas e que deve ser entregue na devolução da obra.

Com o Projeto de Leitura “Surpreenda-se”, a biblioteca quer estimular a leitura literária, possibilitar a ampliação do vocabulário, das habilidades de resumir, analisar e criticar, oferecendo aos envolvidos um horizonte inexplorado e cheio de novas possibilidades, situado além dos dispositivos móveis e da internet.