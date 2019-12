Da Redação

Na sexta-feira e no sábado (6 e 7) foi realizada na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc Minas) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a 7ª edição da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

A partir do tema: “Com direitos, democracia e soberania e segurança alimentar e nutricional”, o evento reuniu cerca de 200 pessoas dentre delegados, convidados, trabalhadores e observadores, vindos de vários municípios do Estado.

No primeiro dia do evento, foram realizados palestras e debates. Já no sábado, os participantes foram divididos em grupos de trabalho (eixos) para que as propostas fossem conhecidas e votadas e posteriormente, em Plenária Final, a assembleia deliberasse sobre os melhores projetos.

Dentre os representantes de Formiga, estava, como delegada e relatora do Eixo 2 da conferência, a nutricionista Michele Verçosa que, durante o evento apresentou o projeto “De gotinha em gotinha” executado por ela, há anos, nas escolas da rede particular Centro de Educação Crescer e Colégio Santa Teresinha, sendo aprovado, dentre as propostas regionais (348 no total) apresentadas no evento.

De acordo com a nutricionista, além de explicitar a necessidade do profissional de nutrição de forma fixa no ambiente escolar, a proposta apresentada por ela traz ainda, material didático com vídeo em 3d e apostilas para que as lições sobre boa alimentação e nutrição passem a fazer parte do currículo formal das escolas, criando uma geração de alunos mais conscientes do que devem comer e do potencial nutritivo de cada alimento. As aulas propostas pela profissional vão desde a teoria às aulas em ambiente aberto para que os alunos tenham contato com a terra e conheçam de perto o processo de plantio, cuidado e colheita.

Uma vez aprovada, a proposta poderá ser apresentada para o Governo Federal para implementação das mesmas.

Como representantes de Formiga estiveram presentes ainda, o coordenador do Banco de Alimentos Anuar Teodoro e ainda, Fernanda Mendonça de Almeida, Eduardo Batista de Souza, Sofia de Oliveira Cravo e Elen Nara Oliveira de Formiga.

O projeto de Michele já havia sido bastante elogiado durante a Conferência Regional de Segurança Alimentar realizada em Formiga no dia 8 de dezembro.

Vídeo 3d do projeto – Foto Divulgação

Participantes da conferência – Foto: Divulgação