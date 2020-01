A Câmara Municipal realizará reunião extraordinária na próxima segunda-feira (13). O encontro está marcado para às 15h.

A sessão legislativa foi convocada pelo prefeito Eugênio Vilela, com a finalidade de apreciar e votar, em regime de urgência, o Projeto de Lei 394/20, que abre crédito especial no orçamento do município no valor de R$3.077.858,04.



O valor será destinado para melhorias na Secretaria de Saúde como a reforma no edifício Antônio Vieira, ampliação de PSF, aquisição de equipamentos e móveis para PSF e construção do Caps.

A reunião será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Formiga no YouTube e, apesar de a reunião ter sido convocada durante o recesso parlamentar, os vereadores não recebem a mais pela extraordinária.