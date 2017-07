A Associação de Moradores do Residencial Ércio Rocha (Amorer) está promovendo o projeto ambiental Recicla Bairro. A ação visa recolher o lixo reciclável produzido pelos moradores da região e, com o dinheiro arrecadado com a venda do material, realizar melhorias no bairro.

Segundo a presidente da Amorer, Gisele de Faria Mendes, o material será vendido para uma empresa contratada pela associação.“Entregamos um flyer conscientizando os moradores sobre a importância da reciclagem e orientando sobre o projeto. Ao longo da semana, o lixo reciclável é separado para, em seguida, a empresa contatada por nós recolher. A firma separa, pesa e nos diz qual o valor do lixo recolhido. O dinheiro é revertido em melhorias para a comunidade”, disse.

O projeto que foi desenvolvido pela associação em parceria com o músico e designer gráfico Djalma Garcia Pereira Júnior (Teddy Garcia) já está dando resultados.“Com a primeira remessa vendida do lixo reciclável, conseguimos comprar placas para serem instaladas nas ruas e pintamos alguns postes, com o objetivo de melhorar a sinalização”, informou a presidente.