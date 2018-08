Nos próximos dias 6 e 10 de agosto, respectivamente, as cidades de Cachoeira Dourada, no Triângulo Mineiro, e Paracatu, no Noroeste do Estado, receberão o programa Leitura no Campo. Trata-se de um projeto de incentivo à leitura e que visa a formação de novos leitores em comunidades não habituadas com a prática.

A previsão é de que a Escola Municipal Marechal Rondon, em Cachoeira Dourada, e a Escola Estadual Júlia Camargo, Paracatu, recebam 1200 novos livros cada, além de computadores e móveis novos para as bibliotecas.

De acordo com a Rede Educare, principal organizadora do projeto, o foco da iniciativa é oferecer novos livros que abrangem temas atuais, dando espaços para a diversidade com livros em braile e audiolivros.