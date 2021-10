Nessa segunda-feira (4), familiares e amigos do ex-vereador Marcos Ferreira da Silva, o Marquinhos do PT, estiveram no plenário da Câmara Municipal para acompanharem a votação do Projeto de Lei 200/2021, que denomina a atual Rua K, no Bairro Planalto, como Rua Vereador Marcos Ferreira da Silva.

A proposta foi aprovada por unanimidade e, agora, o saudoso ex-vereador tem seu nome eternizado na cidade com essa justa e merecida homenagem, que leva adiante os relevantes serviços prestados por Marquinhos à comunidade formiguense.

Fonte: Câmara Municipal