Da Redação

Um grupo de amigos responsável pela criação do Projeto “Fortaleça Formiga” realizou no sábado (4), uma ação solidária que resultou na arrecadação de 491,2 kg de alimentos não perecíveis.

As doações foram feitas por pessoas da comunidade que responderam ao chamado do grupo que permaneceu no Terminal Rodoviário, das 8h às 16h, recolhendo os alimentos.

Todas as doações foram repassadas para o Banco de Alimentos de Formiga e servirão para socorrer famílias em situação de vunerabilidade social, agravada pela crise do novo coronavírus.