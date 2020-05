O projeto Fortaleça Formiga continua na missão de arrecadar itens de maior necessidade para o Asilo São Francisco de Assis.

No final de semana passado, voluntários estiveram no estacionamento do Kit Sacolão. No próximo sábado (30) membros do projeto estarão na entrada da Azevedo Express, das 8h às 12h, para receber doações.

Além disso, o Fortaleça Formiga realizou uma ‘vakinha’ online, arrecadando R$ 1.105, valor que será revertido nos itens que estão sendo solicitados aos sábados: açúcar, óleo, café, leite integral, fraldas geriátricas G e EG, sabonete líquido e hidratante corporal. Membros do projeto ressaltam que qualquer produto ou alimento também são bem-vindos.

Desde a sua primeira ação, realizada no dia 4 de abril, o Fortaleça Formiga já arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos e produtos de higiene pessoal e doméstica.