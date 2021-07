O Projeto Geladeira Solidária completa 2 anos servindo pequenas refeições a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. A ação foi tema de reportagem no MGTV, da Rede Globo.

O Projeto que teve início em julho de 2019 através de uma parceria entre o Banco de Alimentos de Formiga e a Missão Marta e Maria, hoje conta com muitos doadores e colaboradores.

Diariamente, são servidas mais de 60 pequenas refeições (café, leite, suco, pão, quitadas e frutas).

A geladeira está instalada na avenida Paulo Lins, próximo ao Campo do Formiga, em frente à loja Zequinha Som e Acessórios.



Fonte: Banco de Alimentos