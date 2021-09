A secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico continua com a agenda do projeto Giro Empresarial, realizando visitas às empresas formiguenses.

Na última quinta-feira (23), as representantes da secretaria de administração e desenvolvimento econômico foram acompanhadas do Prefeito Eugênio Vilela à empresa Trajann Confecções. A empresa que está há 4 anos no mercado e emprega 55 funcionários, possui maquinário de última tecnologia, atuando especialmente na produção de uniformes da polícia militar, bombeiros, defesa civil, entre outros, de diversos estados do país.

As agendas do giro empresarial continuarão visitando diversas empresas formiguenses, sempre em busca da melhoria do ambiente de negócios do município, e consequente fomento ao desenvolvimento econômico da cidade.