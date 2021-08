A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, dando continuidade ao Projeto “Giro Empresarial”, realizou diversas visitas às empresas formiguenses durante o mês de julho, com o intuito de aproximar o Poder Público dos negócios para conhecer suas atividades, rotinas e demandas.

De acordo com a administração municipal, foram realizadas visitas a sete empresas.

Em todas as visitas, os empresários relataram suas rotinas e demandas quanto ao Poder Público, sendo que a Secretaria já está em processo de análise e busca de soluções para cada uma delas.

O projeto continuará visitando diversas empresas formiguenses em parceria com a Acif/CDL, sempre em busca da melhoria do ambiente de negócios do munícipio e, consequente, fomentando o desenvolvimento econômico da cidade.