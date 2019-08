A Escola Municipal Haydée Garcia Guerzoni, situada na Comunidade Rural de Boa Esperança desenvolve desde o início do ano letivo o projeto “Horta na Escola”, desenvolvido pela coordenação pedagógica, com a participação dos alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

De acordo com a pedagoga Maria Rosilene Costa e Silva, trabalhos como este despertam nas crianças a curiosidade, estimulam a interação e proporcionam a vivência em grupo e a troca de conhecimentos.

Durante o “Horta na Escola” os alunos, acompanhados de seus professores, desenvolvem o plantio, o replantio e o cultivo de couve, tomate, repolho, brócolis, alface, chuchu, cebolinha e salsinha. As atividades de organização e conservação da horta são divididas entre todas as turmas.

“O projeto tem o objetivo de trabalhar a importância de plantar e cultivar os alimentos que enriquecem o cardápio servido aos alunos de nossa escola. A horta também é uma ferramenta pedagógica e muito prazerosa, que aborda valores como a paciência, a responsabilidade, a autonomia, a cooperação e a resiliência. Outra vantagem de se ter uma horta como esta é a conscientização de que a hortaliças fornecem vitaminas e minerais importantes à saúde dos alunos”, comentou Maria Rosilene.