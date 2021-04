Nesta quinta-feira (15) o dia foi repleto de atividades para a equipe do Projeto Horta Urbana, que é desenvolvido pelo Banco de Alimentos de Formiga em parceria com o Unifor-MG e a Carmeuse Brasil.

As atividades foram:

• cercamento da horta do Residencial Tino Pereira;

• colheita de 30 kg de milho verde na horta do Patronato São Luiz;

• plantio de mudas de hortaliças na horta do Bairro Alvorada, em parceria com a Paróquia São Judas Tadeu;

• colheita de 23 kg de mostarda, 3 kg de cebolinha e preparo do solo para novo plantio na horta do Bairro São Sebastião, em parceria com o Centro Espírita Baiano Vicente;

• plantio de mudas de hortaliças na horta da Comunidade São Francisco de Assis (Alto da Praia) em parceria com a Associação de Moradores.

Fonte: Banco de Alimentos

Foto: divulgação BMA

Foto: divulgação BMA

Foto: divulgação BMA Fotos: divulgação BMA