O Instituto Previfor (Previdência dos Servidores Municipais de Formiga) lançou o projeto “Inclusão Digital”.

O objetivo é ensinar aposentados e pensionistas a manusearem o site do órgão (www.previfor.mg.gov.br), proporcionando acesso às informações e maior transparência no trabalho do instituto.

A iniciativa terá início no próximo mês, com aulas todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, na sede do instituto, na praça Olegário Maciel, nº 42, no Centro.

Segundo o Previfor, os beneficiários terão a oportunidade de aprender como operacionalizar o site do Previfor por meio dos recursos disponíveis, sendo disponibilizado um passo a passo para facilitar a navegação. “A equipe do Previfor está empenhada nessa ação e, por meio de ligações, vem agendando as aulas, de acordo a disponibilidade dos beneficiários”.