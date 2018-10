A Câmara Municipal aprovou, na reunião da segunda-feira (23), o Projeto de Lei 205/2018, que institui em Formiga a Semana Municipal “Por Uma Cidade Sem Trotes”.

A proposta, de autoria do vereador Flávio Martins/PSC, determina que as atividades serão realizadas anualmente no mês de junho e integrarão o calendário municipal, a fim de conscientizar a população de que a prática de trotes potencializa o risco de mortes e outros danos àqueles que realmente necessitam dos serviços de atendimento móvel de urgência, emergência e de segurança.

Ainda é previsto no projeto que as instituições de ensino do município poderão implementar atividades que despertem no educando a consciência de que trotes podem trazer graves consequências, além de o Poder Executivo ser autorizado a estabelecer parcerias com órgãos públicos para a realização de palestras e atividades de conscientização.