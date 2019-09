Aprovado após acordo entre partidos na Câmara dos Deputados na semana passada, o projeto de lei que afrouxa punições e muda regras eleitorais começa a tramitar nesta semana no Senado e pode valer já para a eleição municipal de 2020 se aprovado até o início de outubro, um ano antes da eleição. A proposta permite que verbas dos fundos eleitoral e partidário sejam usadas para custear advogados de filiados que tenham problemas com a Justiça e até para pagamento de multas por irregularidades cometidas durante a campanha. Na última eleição, mais de 12 mil irregularidades foram identificadas pela Justiça Eleitoral com valores acima de R$40 milhões. Outra mudança aprovada pelos deputados é a retomada de propagandas partidárias gratuitas em rádio e TV semestralmente – extintas desde 2017. Apesar de apoio dos principais partidos, as alterações foram criticadas por deputados contrários ao uso de dinheiro público para pagar defesa e multa de políticos.



A permissão para uso da verba para pagamento de salário de advogados vai na contramão de posição que vinha sendo adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde o início do ano, quando o tribunal endureceu penas impostas a partidos no julgamento de contas com irregularidades. A medida foi entendida no meio jurídico e político como uma forma de impedir que dinheiro de fundos repassados aos partidos fossem usados na defesa de investigados na Operação Lava-Jato. A posição mais rígida do TSE fez com que os líderes partidários se articulassem para alterar a legislação.

Acordo de líderes

A minirreforma eleitoral – aprovada por 263 votos a 144 – foi concluída na noite de quarta-feira pelos deputados graças a um acordo entre líderes partidários do bloco chamado centrão com outras legendas como PSDB, PT, PSD e MDB. O texto recebeu críticas de parlamentares do Novo e dividiu outras legendas, como PSL, PSB e Cidadania. De acordo com o orçamento de 2020, será reservado R$1,86 bilhão para o fundo eleitoral que abastecerá campanhas de prefeitos e vereadores, mas o valor pode aumentar caso seja revisto pelos parlamentares.

“Somos contra o uso de dinheiro público para campanhas políticas. Partidos são entidades privadas, de interesse da sociedade, e devem depender do apoio voluntário de seus filiados. Agora, se tem que existir esse dinheiro, ele não pode ser usado para contratar advogados ou servir para pagar multas aplicadas em candidatos que descumpriram regulações. Ou seja, o dinheiro público será usado para pagar multa de indivíduos que infringiram leis”, avalia o líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem.