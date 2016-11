O Projeto de Extensão “Medicina Veterinária em Ação” finalizou as suas ações neste semestre, com apresentações sobre “Guarda Responsável” em escolas da região. Em Formiga, no Colégio de Aplicação – Unidade II (Corujinha), as palestras foram ministradas para alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental.

Em São Sebastião do Oeste, as atividades envolveram discentes do 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Deputado Jaime Martins. Já em Pimenta as ações foram desenvolvidas com estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Padre José Espíndola.

O coordenador do projeto, professor Fabrício Rodrigues Amaral, explicou que a guarda responsável de animais de companhia se configura como uma das práticas para promoção do bem-estar animal, sendo importante e diretamente relacionada ao papel do médico veterinário na sociedade. Ele disse que esse profissional fornece subsídios para conscientização quanto às necessidades básicas para uma relação saudável tanto para os animais, quanto para seus proprietários.

O docente destacou que o aconselhamento sobre guarda responsável é necessário para que o abandono de animais deixe de ser um fato comum nas cidades. Ele argumentou ainda que orientar sobre cuidados básicos de sanidade animal é de extrema importância, pois envolve prevenção de doenças por meio de vacinação e de vermifugação.

De acordo com o coordenador, também são importantes as orientações sobre higiene e manejo, evitando a ocorrência de zoonose (doença comum entre animais e humanos), o que mantém a saúde dos animais e evidencia o papel social do médico veterinário.