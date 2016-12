O projeto Nosso Tatame, unidade que funciona na Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho, promoverá uma confraternização para as crianças e adolescentes que participam do projeto. O encontro será nessa quarta-feira (14) após a aula das 18h.

A direção do projeto solicita a ajuda da população ou de alguma empresa para poder realizar o evento, como a doação de salsichas e ingredientes para o molho de tomate e refrigerantes.

As aulas são ministradas para aproximadamente 50 alunos do bairro Nossa Senhora de Lourdes e adjacências há 4 anos, pelos irmãos João Victor Bis e Arthur Bis.

João Victor disse que os professores vestem a camisa do projeto, assim como os alunos, mas contam com muitas dificuldades para dar continuidade ao trabalho, muitas das vezes, os gastos são arcados do próprio bolso.

Os alunos da unidade ficaram na segunda colocação no Campeonato do Bem “Lutando pela Paz” realizado em Formiga neste final de semana. De acordo com João Victor, essa é uma forma de comemorar, pois a dedicação dos alunos é muito grande e sabe que o esporte transforma a vida de muitas crianças e adolescentes tirando eles das ruas.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelos telefones:(37) 99938-8083, (37) 99832-9659 e (35) 99898- 5620.