Está no caixa da Santa Casa, desde 14 de fevereiro deste ano, os mais de R$150 mil repassados pela Prefeitura de Formiga, como parte das indicações do orçamento impositivo para 2019, para a implantação de um Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) da Hemominas no município.

Apesar da liberação dos recursos, de acordo com a gestora da entidade, Myrian Coelho, ainda não é possível definir uma data para que a população de Formiga passe a doar sangue por aqui.

Como se trata de uma unidade com muitas exigências, o processo está justamente nas etapas de aprovação das plantas.