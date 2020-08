Um projeto de lei que extingue o cargo de auxiliar parlamentar foi aprovado na Câmara de Nova Serrana.

De acordo com a Casa Legislativa, a previsão é que deixe de gastar R$ 346.809,03 por ano, o que representa, por legislatura, uma economia de R$ 1.387.236,12.

O Projeto de Lei n° 061/2020, sobre a redução no quadro de pessoal da Câmara, foi elaborado pela Mesa Diretora com o objetivo de diminuição de gastos, votado e aprovado na sessão ordinária de terça-feira (11).

Segundo dados da Câmara, são doze vagas de auxiliar extintas com salário mensal no valor de R$ 1.776,73. Por ano, totaliza R$ 284.269,69 com os salários, acrescidos dos encargos no valor de R$ 62.539,33.