O Rotary Club de Formiga está promovendo o projeto Pizza Solidária. Um dos objetivos é arrecadar renda para aplicação em projetos sociais para a comunidade. É possível colaborar e ainda garantir uma refeição gostosa.

Aos interessados, as vendas se encerram nesta sexta-feira (22)

O produto é da marca Master Pizza, tamanho 30 cm em 6 fatias, e três sabores em uma: frango, presunto e calabresa.

Para garantir a sua pizza, basta fazer um PIX usando o CNPJ do Rotary (PIX: 20658290000172). O preço de cada uma é R$20.

Fazendo o PIX seu nome estará automaticamente na lista para retirada da sua pizza. A entrega será no próximo dia 24, das 8h às 11h, na sede do Rotary, na rua José do Patrocínio, 753, bairro Alvorada.

Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Rotary pelo (37) 99814-5580.