Redação Últimas Notícias

A Prefeitura de Formiga criou o projeto “Prefeito nos Bairros”. A ação teve início neste mês e já foi realizada nos bairros Alvorada e Novo Horizonte.

Nessa quarta-feira (25), Eugênio Vilela e os secretários de Saúde e Obras, o diretor de Comunicação, a supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e um representante da Secretaria de Desenvolvimento Humano estiveram no bairro Novo Horizonte. Também participou do encontro o vereador Flávio Martins.

A reunião ocorreu no salão de eventos do Centro de Esportes e Artes Unificados (Ceus) e teve como intuito discutir sobre melhorias para o bairro. De acordo com a Prefeitura o encontro contou com a participação de cerca de 40 moradores.

Ainda segundo a administração municipal, na ocasião, o prefeito ouviu os moradores e sanou dúvidas em relação à área da saúde, como doação de sangue e marcação de consultas, e também sobre o processo de regularização de imóveis doados em gestões passadas. Durante o encontro, a equipe da Prefeitura realizou uma apresentação ilustrativa das obras que estão sendo executadas no município.

Apesar de aprovarem a criação e o objetivo do projeto, moradores do bairro Novo Horizonte questionaram a falta de divulgação da reunião. “Há muitos problemas que precisam ser resolvidos no bairro, como a situação crítica da maioria das ruas e o grande número de lotes sujos que não estão dentro do que prevê a Lei Municipal. A impressão que dá é a de que o encontro foi feito por debaixo dos planos”, informou um morador do Novo Horizonte.

No dia 5 deste mês o encontro foi realizado no bairro Alvorada.

IMPRIMIR