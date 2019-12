As comunidades dos bairros Faria, Bela Vista e Comunheira, de Córrego Fundo, receberam na semana passada o projeto “Promovendo Saúde”.

O evento foi realizado no Salão Paroquial da Matriz Sagrada Família, no centro, e reuniu membros da comunidade, em uma ação de promoção de saúde, com exames e palestras de orientação.

A educadora física, Natália Cristina Gonçalves, foi convidada a falar sobre atividades físicas e qualidade de vida, bem como demonstrou atividades que podem ser realizadas inclusive no ambiente doméstico, como alongamentos e atividades para fortalecimento dos músculos.

Já a nutricionista da secretaria de Saúde, Fernanda Mendonça, explanou sobre a alimentação saudável, com o objetivo de ter a mente e o corpo sãos. Fernanda também orientou a população sobre como manter hábitos de vida saudáveis.