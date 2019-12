Para conscientizar as pessoas quanto a questão ambiental, a vereadora Wilse Marques/PP apresentou um projeto de lei que estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental.

A proposta foi aprovada pelo Legislativo na reunião dessa semana.

De acordo com Wilse, a política de educação ambiental é “um processo contínuo e transdisciplinar de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da consciência sobre as questões ambientais e para a promoção de atividades que levem a participação das comunidades na preservação do patrimônio ambiental, sendo um meio de promover mudanças de comportamento e estilos de vida”.

A vereadora destacou ainda que o poder público, em parceria com as organizações empresariais e não governamentais, deverá valorizar e promover os ícones e marcos ambientais da cidade, como referência dos diferentes bairros e populações vivendo no seu entorno e como símbolo da sua identidade.