Está pronto para apreciação do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) o projeto que possibilita o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito. Na reunião da Comissão de Administração Pública desta segunda-feira (5/10/20), foi aprovado, em 1º turno, o parecer ao Projeto de Lei (PL) 3.102/15.

De autoria do deputado Elismar Prado (Pros), a matéria prevê que o pagamento do pedágio poderá ser efetuado com todas as modalidades de cartões, de todas as bandeiras existentes no País.

Também estabelece que as concessionárias que administram rodovias privatizadas deverão instalar placas para informar aos usuários sobre essa nova possibilidade de pagamento.

Na última reunião da comissão, foi concedida vista do parecer do relator, deputado Leonídio Bouças (MDB), à deputada Beatriz Cerqueira.