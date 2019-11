Na quarta-feira (27), foi encaminhado para a Câmara Municipal de Arcos, o Projeto de Lei 24/2019, que regulamenta o transporte individual urbano no município.

Após reuniões com os taxistas, notou-se a necessidade de promover uma regulamentação no serviço, visto que com o surgimento das novas tecnologias, o transporte por aplicativos se tornou uma realidade no município.

De acordo com a proposta, a autorização para a execução do serviço de transporte individual por aplicativo caberá ao Departamento de Trânsito Municipal (Arcotrans).

A proposta agora segue para a apreciação dos vereadores.