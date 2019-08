Atiradores do TG 04-030 estiveram nessa terça-feira (13), acompanhados dos instrutores, no período da manhã e tarde, na Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes, para dar início ao Projeto proposto pela direção do referido estabelecimento de ensino, intitulado “Recrutinhas do Bem”.

O projeto foi enquadrado como atividade extracurricular do TG. Nele, uma equipe de atiradores visitará a escola semanalmente até o mês de novembro, para interagir com os estudantes e desenvolver ações no sentido despertar nos alunos o sentimento de civismo e patriotismo, por intermédio do canto do Hino Nacional, aprendizado sobre os símbolos nacionais e seus significados, incentivo ao estudo e amor à Pátria e respeito pelas pessoas.