Por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) estudantes do curso de pedagogia do Unifor-MG desenvolvem na Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes o projeto “Saia Literária”.

Com o objetivo de valorização dos livros e contos infantis, além de promover a socialização das crianças, criar o hábito e o prazer da leitura e estimular a linguagem oral, o projeto é desenvolvido pelas professoras Maria Francisca Lopes e Neiva Rodrigues, a supervisora Aline Rangel e as alunas bolsistas do curso de pedagogia do Unifor-MG.

Todas as quintas-feiras o mundo encantado invade a escola, dando lugar a imaginação e magia dos contos de fadas.

A Escola Aureliano foi uma das primeiras instituições do município a se tornar parceira do Unifor-MG no PIBID.