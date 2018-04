O projeto social “Sicoob Credifor de Olho no Futuro” beneficiará 90 crianças carentes da pré-escola e ensino fundamental de Formiga.

O projeto que será realizado em parceria com a Clinicom, tem como finalidade atender crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizado devido a problemas oftalmológicos. Serão oferecidas, gratuitamente, consultas especializadas e os óculos para os beneficiados que forem diagnosticados com algum problema de visão.

O “Sicoob Credifor de Olho no Futuro” foi lançado nessa terça-feira (10) em reunião no auditório da agência. O projeto foi apresentado para as diretoras das 25 escolas municipais pelo presidente do Sicoob Credifor Júlio Cezar Ribeiro Andrade, o diretor administrativo Luís Alberto de Castro e o diretor financeiro Gleison Júnior Sousa. O secretário municipal de Educação, Cid Corrêa também participou da reunião.

O presidente do Sicoob Credifor frisou em seu pronunciamento que “o Projeto ‘Sicoob Credifor de olho no futuro’, reafirma nossa crença no poder da criança como garantia do amanhã, como a esperança da evolução do nosso país, nos sentidos, econômico, social, político e ético”.

As consultas

A triagem das crianças ficará a cargo das diretoras das instituições de ensino que deverão identificar de 3 a 4 crianças carentes que necessitam das consultas. A princípio, serão distribuídas 90 consultas que ocorrerão em abril, maio e junho sendo 30 consultas por mês. As consultas deste mês já estão marcadas para sexta-feira (13).

Após a realização das consultas, o Sicoob Credifor realizará uma cerimônia de entrega dos óculos, com a presença das crianças, pais e as diretoras das escolas. A cerimônia ocorrerá em meados de julho.